به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با بیان اینکه این کارتن‌ها به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در بازرسی مأموران انتظامی از یک دستگاه کامیون کشف شد گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی با همکاری ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا، حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.

سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود: این محموله بدون هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود.

این مقام انتظامی گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی شد و با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.