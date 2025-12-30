پخش زنده
امروز: -
۲۰ کارتن مواد اولیه دندانپزشکی قاچاق کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با بیان اینکه این کارتنها به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در بازرسی مأموران انتظامی از یک دستگاه کامیون کشف شد گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی با همکاری ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.
سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود: این محموله بدون هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود.
این مقام انتظامی گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی شد و با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.