کولاک برف و پدیده مه گرفتگی
بارش برف و وزش باد موجب کولاک، پدیده مه گرفتگی و نبود دید در گردنههای و جادههای شهرستان کوهرنگ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرماندار شهرستان کوهرنگ گفت: به دلیل بارش برف، کولاک، بوران، پدیده مه گرفتگی و نبود دید تردد از این گردنهها امکانپذیر نیست.
فرهادی از کولاک برف و پدیده مه گرفتگی غلیظ در شهرستان کوهرنگ خبر داد.
کولاک برف و پدیده مه گرفتگی کولاک برف و پدیده مه گرفتگی کولاک برف و پدیده مه گرفتگی کولاک برف و پدیده مه گرفتگی کولاک برف و پدیده مه گرفتگی کولاک برف و پدیده مه گرفتگی کولاک برف و پدیده مه گرفتگی کولاک برف و پدیده مه گرفتگی کولاک برف و پدیده مه گرفتگی کولاک برف و پدیده مه گرفتگی کولاک برف و پدیده مه گرفتگی کولاک برف و پدیده مه گرفتگی کولاک برف و پدیده مه گرفتگی کولاک برف و پدیده مه گرفتگی کولاک برف و پدیده مه گرفتگی کولاک برف و پدیده مه گرفتگی کولاک برف و پدیده مه گرفتگی