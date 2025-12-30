پخش زنده
معاون سیاسی،امنیتی استاندار ایلام، با اشاره به جایگاه تاریخی عملیات آزادسازی میمک، آن را یکی از افتخارآمیزترین حماسههای دوران دفاع مقدس و نماد وحدت، همبستگی و ایستادگی اقوام و ایلات ایرانی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «تاج الدین صالحیان» معاون سیاسی،امنیتی استاندار ایلام در نشست ستاد بزرگداشت عملیات آزادسازی میمک، این عملیات را برگ زرینی در تاریخ دفاع مقدس توصیف کرد و گفت: آزادسازی میمک جلوهای روشن از وحدت ملی و همبستگی اقوام ایرانی در دفاع از تمامیت ارضی کشور است.
وی با اشاره به نقشآفرینی دلاورانه ایل بزرگ خزل در کنار ارتش جمهوری اسلامی ایران، افزود: عملیات آزادسازی میمک نخستین شکست جدی حزب بعث به شمار میرود و این پیروزی نشاندهنده ایمان، غیرت و مقاومت مثالزدنی مردم ایران در دفاع از خاک میهن بود.
صالحیان با تأکید بر اهمیت زنده نگهداشتن یاد و خاطره حماسهآفرینان دفاع مقدس، عنوان کرد: تبیین ابعاد تاریخی و فرهنگی عملیات آزادسازی میمک برای نسل جوان، نقش مهمی در تقویت هویت ملی و روحیه ایثار و مقاومت دارد.
در پایان این نشست نیز بر لزوم همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی استان برای برگزاری هرچه باشکوهتر یادواره عملیات آزادسازی میمک تأکید شد.