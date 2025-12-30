شهردار اشتهارد گفت: تاکنون برنامه‌ای مدون برای ایجاد درآمد پایدار، ارائه نشده است اگر جذابیت‌های لازم برای اسکان جمعیت سیار فراهم شود، بخشی از جاذبه‌های سرمایه‌گذاری مانند گردشگری نیز تقویت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، محسن دلجو، شهردار اشتهارد در میزگرد تحلیلی «نگاه مردم» به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی این شهر اشاره کرد و گفت: شهر کوچک است و سرمایه‌گذاری در آن بازدهی لازم را ندارد. درآمد فعلی صرف امور جاری می‌شود و توان ایجاد درآمد پایدار و سرمایه‌گذاری کلان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه جمعیت ثابت اشتهارد بر اساس آمار سال ۹۵ حدود ۳۰ هزار نفر بوده، افزود: امروز جمعیت ثابت شهر به بیش از ۵۰ هزار نفر رسیده و حدود ۳۰ هزار نفر نیز به صورت روزانه برای اشتغال به شهر می‌آیند؛ این جمعیت سیار تبعات اجتماعی و زیست‌محیطی متعددی به همراه دارد.

شهردار اشتهارد تأکید کرد: تاکنون نه شورای شهر و نه نهاد‌های حاکمیتی برنامه‌ای مدون برای ایجاد درآمد پایدار ارائه نداده‌اند. اگر جذابیت‌های لازم برای اسکان جمعیت سیار فراهم شود، بخشی از جاذبه‌های سرمایه‌گذاری مانند گردشگری نیز تقویت می‌شود.آلودگی، تأمین آب شرب، ضعف در بهداشت و درمان از جمله موانعی است که باعث می‌شود جمعیت رغبتی برای سکونت دائم نداشته باشد. سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی توجیه‌پذیر نیست.

وی به مجری نگاه مردم توضیح داد: موضوع درآمد‌های پایدار سال‌هاست به یکی از مسائل مغفول مدیریت شهری تبدیل شده است. در سال‌های گذشته، گسترش خدمات شهری، افزایش هزینه‌ها و تعداد پرسنل، فشار مضاعفی بر شهرداری‌ها وارد کرده، اما در مقابل، سازوکار مشخص و مؤثری برای پیش‌بینی و تحقق درآمد‌های پایدار در شهر‌های کوچک تعریف نشده است.

شهردار اشتهارد با اشاره به هم‌جواری این شهر با بزرگ‌ترین شهرک صنعتی کشور، تصریح کرد: در محدوده شهرک صنعتی اشتهارد بین یک‌هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار واحد صنعتی فعال وجود دارد که سهم قابل توجهی در تولید و پرداخت ارزش افزوده در سطح استان و حتی کشور دارند، اما در طول سال‌های گذشته، این ظرفیت هیچ‌گاه به شکل مؤثری در افزایش درآمد مدیریت شهری اشتهارد منعکس نشده است.

دلجو با حضور در سیمای البرز ادامه داد: اگرچه طبق قانون، شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده سهم دارند، اما به دلیل تجمیع این منابع در سطح استان و توزیع آن بر اساس شاخص جمعیت، سهم واقعی شهر‌هایی مانند اشتهارد نادیده گرفته می‌شود. تخصیص ارزش افزوده در اشتهارد همچنان بر اساس جمعیت سرشماری سال ۱۳۹۵ انجام می‌شود؛ در حالی که جمعیت فعلی شهر به حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار نفر رسیده است و این موضوع باعث شده بودجه شهرداری متناسب با واقعیت‌های موجود نباشد.