به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا کریمی صارمی معاون تولید کانون، در نشست جشنواره اسباب بازی ، درباره عروسک‌های سارا و دارا گفت: این پروژه همچنان در حال تولید است و طراحی نسل ۴ آن انجام شده و تولید آن در پیش است؛ اما با توجه به رقم ارز، تولید آن به تعویق افتاده است چرا که باید در کشور چین تولید شود و باید بودجه به آن تخصیص یابد. ضمن این که ما انیمیشن‌های خوبی تولید کردیم و ۵ هزار شخصیت در این حوزه داریم که مجموعه خوبی از آنها متعلق به کانون است و به زودی وارد بازار خواهند شد. مطمئن باشید به زودی برای عروسک‌های سارا و دارا اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.

حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری نیز درباره این دو عروسک افزود: این عروسک‌ها می‌توانستند با بازارپردازی فرهنگی و تولیدات همراه موفق باشند. اصل ایده خوب بود و ما قدردان طراحان آن هستیم، اما این جریان میسر نشد و نتوانست چشم مخاطب را به خود جلب کند. همان‌طور که دوستان گفتند در صدد احیا آن هستیم که کار راحتی نیست.

وی گفت:امروز صد‌ها شخصیت مختلف داخلی و وارداتی داریم که در ذهن کودک شکل می‌گیرد. یکی از این شخصیت‌ها که کانون مستقیم وارد آن شد «بچه زرنگ» است که انیمیشن آن ساخته شد و تبدیل به یکی از شخصیت‌های محبوب بچه‌های ما تبدیل شد. در ادامه بازار پردازی فرهنگی اتفاق افتاد و حدود ۶۰ محصول از لوازم التحریر تا اسباب بازی‌ها تولید شد و باید این جریان ادامه می‌یافت. ما هرکدام از فعالیت‌های‌مان را با یک شرکت دانش‌بنیان پیش می‌بریم که «بچه زرنگ» با مرکز هنرپویا فیلمش ساخته شد و از ماه بهمن سریال آن در ۵۲ قسمت در سکو‌های داخلی به نمایش درخواهد آمد. کانون با همکاری مرکز هنرپویا این همکاری را داشت و همان بچه زرنگی که قصه آن را دیدید ادامه یافته است و یک سال مهمان بچه‌ها خواهیم بود. هم‌زمان عروسک آن نیز در حال تولید است. از سوی دیگر سینمایی «بچه زرنگ ۲» نیز در حال تولید است و سال ۱۴۰۷ به نمایش درخواهد آمد. این شخصیت جدید متناسب با شرایط فعلی در حال تولید و ارائه است.

او ادامه داد: صداوسیما نیز در حال تولید شخصیت‌های متعددی است. همه دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغی پای کار آمده‌اند و برای‌شان مسئله شده است. امروز همه دستگاه‌ها از «من» گذشته‌ایم و به «ما» رسیده‌ایم. ما در تلاشیم تا توفیق‌های گذشته را ارتقا دهیم همچون قصه گویی کانون از این دست و با قدرت پیش می‌رویم و در جا‌هایی که ناموفق بودیم اشتباهات‌مان را جبران خواهیم کرد.

نوآوری در داوری، استفاده از هوش مصنوعی در جشنواره

لیلا بابایی دبیر دهمین جشنواره ملی اسباب بازی نیز بیان کرد: در بخش داوری رویکرد ما نوآوری است و در ارائه خدمات بازی محور لحاظ شده است و در عرضه اسباب‌بازی و نشست‌های علمی، فضایی را برای استفاده از ابزار هوش مصنوعی در نظر گرفتیم.

او ادامه داد: بیش از اینکه طبق معیارهای طراحی محصول دارا و سارا پروژه شکست خورده باشند، این امر در رسانه‌ها صورت گرفت. ما سال گذشته یک پژوهش کامل انجام دادیم تا این امر میسر شود. ما قبل از دارا و سارا تولید عروسک با این کیفیت و طراحی در کشور نداشتیم و میتوانست دستاورد بزرگی باشدو افتخار ملی باشد. رسانه و فرهنگ باید بهم کمک کنند تا از حرکت های فرهنگی و گام هایی که انجام می شود از شخصیت های محلی و بومی که به این شکل تولید می شود حمایت کنیم و قوام یابد. اگر این عروسک ها حمایت رسانه ای داشتند اتفاقات بهتری رخ می‌داد و ما امروز با پشتوانه پژوهشی که داریم اتفاقات خوبی را به زودی رقم خواهیم زد.

دهمین جشنواره ملی اسباب بازی از روز ۱۰ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب برگزار می‌شود.



