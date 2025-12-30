تیم تراکتور تبریز در بازی بجامانده از هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران مقابل ملوان انزلی به نتیجه بدون گل بسنده کرد.

بجامانده از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال؛ توقف خانگی تراکتور مقابل ملوان

بجامانده از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال؛ توقف خانگی تراکتور مقابل ملوان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دو تیم تراکتور تبریز و ملوان بندرانزلی در دیدار بجامانده از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران امروز سه‌شنبه ۹ دی در ورزشگاه یادگار امام تبریز برابر هم به میدان رفتند که این بازی در پایان به تساوی بدون گل انجامید.

با تقسیم امتیاز‌های این بازی تراکتور ۲۳ امتیازی شد تا مدافع عنوان قهرمانی صاحب چهارمین تساوی خود در ۵ دیدار اخیر شود و در رده چهارم جدول قرار گیرد؛ ملوان هم با ۲۲ امتیاز هفتم است.

ورزشگاه یادگارامام تبریز

گروه داوری: سیدرضا مهدوی، محمدعلی پورمتقی، یعقوب سخندان، احسان اکبری/ ناظر: علی اصغر مؤمنی

داور VAR: کوپال ناظمی، کمک: سعاد وفاپیشه

ترکیب تراکتور تبریز:

علیرضا بیرانوند، الکساندر سدلار، شجاع خلیل‌زاده، تیبور هالیلوویچ، ایگور پوستونسکی (۱۷- اودیل خامروبکوف)، مهدی ترابی (۴۶- رجی لوشکیا)، صادق محرمی (۴۶- دانیال اسماعیلی فر)، مهدی هاشم نژاد (۴۶- تومیسلاو اشتراکالی) محمد نادری، دوماگوی درژودک و امیرحسین حسین‌زاده

سرمربی: دراگان اسکوچیچ

ترکیب ملوان انزلی:

فرزاد طیبی‌پور، امیررضا افسرده، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، محمد پاپی، سینا خادم‌پور، قائم اسلامی‌خواه، حسین صادقی، فرهان جعفری (۵۹- جعفر سلمانی)، ماهان بهشتی و علیرضا رمضانی (۷۵- فرجاد فیاض)

سرمربی: مازیار زارع

کارت زرد:

شجاع خلیل‌زاده، امیررضا افسرده و الکساندر سدلار از تراکتور

لحظات حساس:

دقیقه ۷: ضربه ایستگاهی از منطقه مناسب برای ملوان که شوت قائم اسلامی خواه به به دیوار دفاعی خورد و در یک رفت و برگشت ضربه فرهان جعفری به تیرک برخورد کرد.

دقیقه ۸: شوت از راه دور یاران ملوان در دو مرحله توسط علیرضا بیرانوند مهار شد.

دقیقه ۱۱: ضربه هاشم نژاد روی حرکت ترکیبی و دامی حسین زاده در محوطه با برخورد به مدافع ملوان از بالای دروازه راهی کرنر شد.

دقیقه ۱۸: ایگور پوستونسکی که به تازگی از مصدومیت برگشته بود در یک برخورد ساده با کاپیتان ملوان از ناحیه زانو مصدوم شد و دیگر نتوانست به بازی ادامه بدهد. خامرابکوف جایگزین او شد تا تراکتور یک تعویض اجباری داشته باشد.

دقیقه ۳۴: روی یک ضد حمله و با حرکت سریع امیرحسین حسین زاده با اشتباه مدافعان ملوان، او پاس خود را به دروژدک داد و او دروازه را باز کرد، اما با بازبینی صحنه در وی‌ای آر، خطای قبل از گل اعلام شد تا این گل رد شود.

دقیقه ۴۱: روی حرکت انفرادی حسین زاده، او شوت خود را به سمت دروازه زد که این ضربه با واکنش دروازه بان حریف همراه شد و راهی به دروازه نیافت.

دقیقه ۴۲: این بار روی پاس حسین زاده، ضربه دروژدک به مدافع حریف خورد و گل نشد.

دقیقه ۶۶: شوت اودیل خامروبکف با واکنش استثنایی دروازه بان راهی کرنر شد.

دقیقه ۷۵: ارسال الکس سدلار با ضربه سر امیرحسین حسین زاده همراه شد که این توپ هم گل نشد. البته لحظاتی بعد داور این صحنه را آفساید گرفت.

دقیقه ۸۸: روی ارسال دانیال اسماعیلی فر از سمت راست اشتراکالی موفق شد دروازه را باز کند، اما با پرچم کمک داور این گل هم آفساید و مردود اعلام شد.

دقیقه ۱+۹۰: ارسال زیبای دانیال این بار با ضربه سر سدلار همراه شد، اما دوباره توپ از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۶+۹۰: شوت اودیل خامروبکف به شکل خطرناکی از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۸+۹۰: قایم اسلامی خواه از پشت محوطه حریمه اقدام به شوتزنی کرد، اما توپ گل نشد.