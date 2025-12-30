به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ این عکاس مطرح هرمزگانی بدنبال عارضه ریوی و پس از یک دوره بیماری، دعوت حق را لبیک گفت.

وی در نوجوانی راهی جبهه‌های حق علیه باطل شد و پس از دفاع مقدس نیز در حوزه رسانه و روابط عمومی فعالیت داشت.

رضا فتحی مقدم سال‌ها عکاس رسانه‌های مختلف از جمله خبرگزاری فارس، روابط عمومی علوم پزشکی، هیئت ووشو و انجمن عکاسان هرمزگان بود و عضویت در انجمن سینمای جوان بندرعباس را نیز در کارنامه خود داشت.

وی در چند جشنواره جهانی هم رتبه‌های برتر را کسب کرده بود.