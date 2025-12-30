به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گفت: با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی ۲ سارق زورگیر که با ورود به یک منزل و ضرب و شتم زنی سالمند مقادیری طلاجات و ۲ دستگاه تلفن همراه را به سرقت برده بودند دستگیر شدند.

سرهنگ حسن علی اکبری افزود: در پی وقوع سرقت از منزل یک شهروند در شهر اصفهان موضوع در دستور کار کاراگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات صورت گرفته مشخص شد ۲ سارق با ورود به منزلی خانمی مسن اقدام به ضرب و شتم وی کردند و پس از متوجه شدن همسایه و مراجعه وی به منزل مالباخته سارقان دست و پای او را نیز بسته و مقادیری طلاجات و ۲ دستگاه تلفن همراه را به سرقت بردند و از محل متواری می‌شوند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گفت: با اقدامات تخصصی و هوشمندانه پلیسی ۲ سارق این پرونده شناسایی و در عملیات ضربتی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آن‌ها طلاجات مسروقه کشف شد.

بگفته وی سارقان در تحقیقات کاراگاهان به بزه ارتکابی و فروش گوشی‌های مسروقه به یک مالخر اقرار کردند و در عملیاتی دیگر مالخر نیز دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی ۲ دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف شد.

سرهنگ علی اکبری ارزش اموال به سرقت رفته توسط این سارقان را حدود ۱۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: متهمان با تکمیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.