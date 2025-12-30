پخش زنده
عضو سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران گفت: چالش اصلی تولیدکنندگان صنعت کاغذ بستهبندی محدودیتهای بانکی و ارزی و و مداخلات دولتی در فرآیند صادرات و تأمین مواد اولیه است.
محمدعلی جوکار در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، با بیان این مطلب گفت: با ظرفیت تولید ۲۰ هزار تن کاغذ و مقوای بستهبندی شامل کاغذهای وایت آپ (یکی از انواع کاغذهای بسته بندی) و مقوای چندلایه پشتطوسی که در صنایع کارتنسازی، ورقسازی، بستهبندی، داروسازی و صنایع غذایی مورد استفاده قرار میگیرند، بخشی از نیاز کشور در حوزه بسته بندی را تأمين میکنیم.
عضو سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران با اشاره به بازارهای صادراتی افزود: محصولات تولیدی به کشورهای عراق، افغانستان، آسیای میانه و برخی کشورهای عربی منطقه صادر میشود و از نظر کیفیت، توان رقابت با نمونههای مشابه خارجی را دارد.
این تولیدکننده صنعت کاغذ بستهبندی درباره ماشینآلات مورد استفاده در این صنعت ادامه داد: حدود ۵۰ درصد ماشینآلات ما داخلیسازی شده و ۵۰ درصد نیز وارداتی است، اما از نظر کیفیت محصول نهایی، کاملاً رقابتپذیر هستیم.
جوکار مهمترین چالش تولید را مسائل بانکی و ارزی عنوان کرد و گفت: اصلیترین مشکل ما بانک مرکزی است؛ اگر اجازه بدهند خودمان صادرات انجام دهیم و با ارز حاصل از آن مواد اولیه وارد کنیم، بسیاری از مشکلات حل میشود. تولیدکنندگان اگر کمتر مورد مداخله قرار بگیرند، هم تولید را انجام میدهند و هم فروش و تأمین مواد اولیه را مدیریت میکنند.
به گفته وی توانایی تأمین حدود ۲۰ درصد از نیاز بازار داخلی را داریم و از این نظر مشکلی وجود ندارد.
این فعال صنعتی همچنین به چالشهای مواد اولیه اشاره کرد و گفت: بخشی از مواد اولیه از طریق واردات و بخشی از طریق جمعآوری داخلی، بهویژه کارتنهای بازیافتی، تأمین میشود. در همین راستا با همکاری دانشگاهها در استان گلستان، موفق شدیم با مواد اولیه جدید به کیفیت تازهای دست پیدا کنیم که کاربرد آن بهطور ویژه در بستهبندی مواد غذایی است.
جوکار در پایان تأکید کرد: فعالیت ما کاملاً صنعتی و در حوزه بستهبندی است و با وجود همه مشکلات، ظرفیتهای دانشی و فنی قابل توجهی در این صنعت وجود دارد.