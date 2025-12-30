پخش زنده
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سلامت زنان از برخی از عوامل اجتماعی، اقتصادی و معنوی تاثیر میپذیرد و در سند ملی سلامت زنان تاکید شده که با مسئولیت اصلی دستگاه و ساختار مرتبط باید به این عوامل توجه شود.
فهیمه فرهمندپور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: موضوع اصلی سند ملی سلامت زنان، سلامت جسم و روان زنان با در نظر گرفتن عوامل اثرگذار اجتماعی و معنوی است.
وی برای شفاف سازی این رویکرد، به ارتباط مستقیم آسیبهای اجتماعی با سلامت افراد اشاره کرد و افزود: وقتی میخواهیم سلامت روان جامعه را تامین کنیم، نمیتوانیم به تاثیر ناامنی خانوادگی، طلاق عاطفی و افزایش آمار طلاق بر احساس اضطراب و افسردگی بیتوجه باشیم. تمامی این عوامل بر سلامت جسم و روان افراد آسیب میزنند.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده افزود: موضوع طلاق به طور مستقیم به وزارت بهداشت مربوط نیست، اما پیامدهای آن بر سلامت مردم، این وزارتخانه را ملزم به ورود و همکاری میکند. در این سند، تاکید ما بر این است که به این عوامل توجه شود، اما با مسئولیت اصلی دستگاه و ساختار مرتبط.
فرهمندپور موضوع اعتیاد، خودکشی و مصرف مواد دخانی را از دیگر نمونههای عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر سلامت برشمرد و گفت: وزارت بهداشت عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر است، چون این آسیبهای اجتماعی مستقیما بر سلامت جسم و روان اثر میگذارند. این همکاری باید برای پیشگیری از آسیبها شکل بگیرد.