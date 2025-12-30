به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: مقادیر قابل توجهی انواع مواد غذایی قاچاق به ارزش ۷۰ میلیارد ریال در بازرسی مأموران انتظامی شهرستان برخوار از یک انبار کشف شد.

سردار حسین بساطی افزود: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان برخوار از انبار غیر مجاز مواد غذایی در یک انبار مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: مأموران پس از بررسی‌های لازم به این انبار اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند مقادیر قابل توجهی انواع مواد غذایی شامل برنج، حبوبات، روغن، چای و کنسرو که بدون ثبت در سامانه جامع انبار‌ها و به صورت غیرقانونی دراین انبار دپو شده بود را کشف کردند.

این مقام انتظامی ارزش مواد غذایی قاچاق کشف شده را برابر نظر کارشناسان مربوطه ۷۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی و با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.