به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، درجلسه امروز شورا، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران همچنین با گرامی‌داشت نهم دی، این روز را جلوه‌ای روشن از بصیرت و وفاداری ملت ایران به ولایت دانست و تأکید کرد که پیام ۹ دی باید همواره زنده نگه داشته شود.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران نیز درجلسه امروز شورا، در تذکری نسبت به اجرای طرح نصب دکل‌های برق فشار قوی در بخش نیمه شرقی بزرگراه شهید همت و به‌ویژه در امتداد آن در بزرگراه شهید زین‌الدین، تذکرداد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا هم در صحن شورا گفت: بر اساس مصوبات جلسه پنجاه و ششم کمیسیون نامگذاری، ۱۱ معبر شهر تهران تغییر نام داده و به نام شهدای اقتدار ملی مزین شدند.

آقای چمران در ادامه اظهار داشت : به‌گفته وزیر کشور، انتخابات تناسبی در دوره هفتم شورای شهر موجب افزایش فعالیت حزبی و مشارکت مردمی می‌شود.»