پخش زنده
امروز: -
فرآیند مصاحبههای تخصصی سطحبندی دانشآموزان دوره متوسطه استان تا ۲۰ بهمنماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس ادارۀ امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان گفت: این مصاحبههای تخصصی ویژه دانشآموزانی است که در مرحله غربالگری اولیه، در خردهمقیاسهای مختلف در سطح قرمز یا نارنجی شناسایی شدهاند.
لیلا بابایی افزود: هدف اصلی این مصاحبهها تشخیص دقیق عمق مسائل و تعیین سطح نیاز به مداخله تخصصی است.
بگفته وی فرآیند مصاحبه سطحبندی دانشآموزان دورههای اول و دوم متوسطه بر اساس برنامهریزی انجامشده آغاز شده و هماکنون بهصورت منظم در سراسر استان در حال اجراست.
بابایی گفت: فهرست این دانشآموزان در کارتابل مشاوران در سامانه «نماد» بارگذاری شده و تیمهایی متشکل از مشاوران مدارس، رابطان و تیمهای مشاوره سیار مناطق، مسئولیت اجرای این ارزیابیهای تخصصی را برعهده دارند.
رئیس ادارۀ امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان افزود: این فرآیند بهعنوان یکی از مراحل کلیدی برنامه ملی نماد، نقش مؤثری در طراحی مداخلات هدفمند و ارائه خدمات مشاورهای اثربخش به دانشآموزان ایفا میکند.