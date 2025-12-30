زوج افتخار آفرین البرزی هدایت تیم ملی تکواندو را بر عهده دارند
زندگی مشترک آزاده یاسایی و وحید عبداللهی، دو چهره شاخص تکواندوی ایران، نمونهای از پیوند ورزش قهرمانی با تعهد حرفهای در عرصه ملی است؛ زوجی که هر دو در سطوح مختلف، سابقهای درخشان در تیمهای ملی کشورمان دارند.
مرکز البرز
، وحید عبداللهی، سرمربی تیم ملی تکواندو ناشنوایان، با اشاره به آغاز فعالیت خود در این رشته گفت: فعالیت ورزشیام را از اواخر دهه ۶۰ آغاز کردم و از سال ۷۴ به عضویت تیم ملی درآمدم. در دوران قهرمانی، مدالهای آسیایی و جهانی متعددی کسب کردم و پس از آن، از اوایل دهه ۹۰ وارد عرصه مربیگری شدم.در سالهای ۹۰ و ۹۱ به عنوان مربی تیم ملی نوجوانان فعالیت خود را آغاز کردم و در سال ۲۰۱۸ موفق شدم عنوان بهترین مربی جهان در رقابتهای قهرمانی نوجوانان را به دست بیاورم.
سرمربی تیمتکواندو ناشنوایان توضیح داد: در المپیک ۲۰۲۰ توکیو به عنوان سرمربی تیم میکس حضور داشتم که تیم ایران به مقام نایبقهرمانی دست یافت به تازگی هدایت تیم ملی تکواندوی ناشنوایان را در مسابقات المپیک ژاپن بر عهده داشتم که حاصل آن، کسب یک مدال طلا و دو مدال برنز توسط چهار نماینده کشورمان بود.
در ادامه این برنامه، آزاده یاسایی، مربی تیم ملی تکواندو بانوان زیر ۲۱ سال، نیز با مرور مسیر حرفهای خود عنوان کرد: فعالیت در تکواندو را از سال ۱۳۷۴ آغاز کردم و پس از دوران قهرمانی، از سالهای ۸۴ و ۸۵ وارد لیگهای کشوری شدم.مربیگری ملی من از سال ۸۹ و با حضور در اردوهای تیم ملی آغاز شد.
یاسایی ادامه داد: نخستین تجربه حضورم در اردوهای ملی بزرگسالان، رقابتهای جهانی ۲۰۱۳ بود و از آن زمان تاکنون، به صورت مستمر یا مقطعی در اردوهای ملی حضور داشتهام. در سالهای اخیر نیز عمدتاً به عنوان مربی تیمهای ملی در ردههای مختلف فعالیت کردهام.
وی با اشاره به تغییر ساختار مسابقات جهانی گفت: امسال برای نخستینبار، مسابقات جهانی جوانان از بزرگسالان تفکیک شد و در رقابتهای زیر ۲۱ سال که حدود دو هفته پیش برگزار شد، به عنوان مربی تیم حضور داشتم. با هدایت سرمربی تیم، استاد مهروز ساعی، ملیپوشان کشورمان موفق به کسب دو مدال ارزشمند در این رقابتها شدند.
این گفتوگو در برنامه «ورزش البرز» از سیمای استان البرز پخش شد؛ برنامهای که به معرفی چهرههای اثرگذار ورزش استان و روایت مسیرهای کمتر دیدهشده قهرمانی میپردازد.