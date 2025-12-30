پخش زنده
بارش برف و برودت هوا در مهاباد خیلیها را مجبور کرد مسیر همیشگی محل کارشان را نه با خودرو، بلکه با قدمهای محتاطانه روی برف طی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، بارشهای چند روز گذشته از یک سو کام مردم را شیرین کرد و نوید بخش روزهای پرخیر و برکت شد و از طرف دیگر با لغزنده شدن معابر و کوچهها ترددها را کند و با مشکل مواجه کرد.
ناوگان اتوبوسرانی شهری برای جابه جایی ایمن شهروندان وارد مدار خدمت رسانی شد.
نیروهای خدمات شهری هم در این سرمای زمستان به صورت شبانه روزی با برفروبی و نمکپاشی معابر و خیابانها، برای تردد مردم و خودروها در تلاش هستند
کسانی هم هستند که، شبانه روز پای کارند.
مردم میتوانند در صورت بروز هرگونه مشکل با سامانه ۱۳۷ شهرداری تماس بگیرند.