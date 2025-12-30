به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، بارش‌های چند روز گذشته از یک سو کام مردم را شیرین کرد و نوید بخش روز‌های پرخیر و برکت شد و از طرف دیگر با لغزنده شدن معابر و کوچه‌ها تردد‌ها را کند و با مشکل مواجه کرد.

ناوگان اتوبوسرانی شهری برای جابه جایی ایمن شهروندان وارد مدار خدمت رسانی شد.

نیرو‌های خدمات شهری هم در این سرمای زمستان به صورت شبانه روزی با برفروبی و نمک‌پاشی معابر و خیابان‌ها، برای تردد مردم و خودرو‌ها در تلاش هستند

کسانی هم هستند که، شبانه روز پای کارند.

مردم می‌توانند در صورت بروز هرگونه مشکل با سامانه ۱۳۷ شهرداری تماس بگیرند.