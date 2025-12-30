پخش زنده
پاکستان این روزها با یک بحث داغ سیاسی و رسانهای روبهروست؛ احتمال اعزام نیروهای نظامی این کشور به غزه، در قالب یک نیروی بینالمللی.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در همین رابطه، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان، محمد اسحاقدار، اعلام کرد اسلامآباد آماده بررسی مشارکت در یک نیروی بینالمللی برای برقراری صلح در غزه است؛ اما با یک شرط روشن.
وی تاکید کرده که پاکستان هرگز در موضوع خلع سلاح یا تضعیف حماس دخالت نخواهد کرد و هدف احتمالی این حضور، تنها دفاع از مردم فلسطین خواهد بود.
با این حال، این اظهارات با موجی از مخالفتها در داخل پاکستان روبهرو شده است. احزاب سیاسی، علما و گروههای مذهبی مختلف، نسبت به اعزام نیرو به غزه ابراز نگرانی کردهاند.
بسیاری از علما هشدار دادهاند که چنین اقدامی بدون شفافیت میتواند به وحدت جهان اسلام آسیب بزند و احساسات مسلمانان را جریحهدار کند.
در همین حال، شماری از گروههای سیاسی و مذهبی تأکید کردهاند که هرگونه حضور نظامی نباید به بهانهای برای دخالت در امور فلسطین یا تضعیف مقاومت تبدیل شود.
در مجموع، اعزام نیرو به غزه اکنون به یکی از موضوعات حساس سیاست خارجی پاکستان تبدیل شده است؛ موضوعی که دولت میگوید تصمیم نهایی درباره آن، پس از مشورت گسترده داخلی اتخاذ خواهد شد.