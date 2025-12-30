بازاریان تبریز با صدور بیانیه‌ای ضمن رد هرگونه همراهی با جریان‌های معاند ثبات اقتصادی را مهمترین مطالبه خود دانستند و بر ضرورت اقدام سریع قوای سه‌گانه تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اصناف و بازاریان تبریز در بیانیه خود اعلام کردند بر همگان مبرهن است که بیشترین آسیب تلاطمات ارزی و هیجانات اقتصاد متوجه اصناف و بازاریان می‌شود. شرایطِ امروز، امنیت اقتصادی بازار و بازاری را هدف قرار داده است.

ما به عنوان اتحادیه‌های اصناف تبریز از دولت و مجلس انتظار داریم ثبات و پایداری در اقتصاد را اولویت فعالیت خود قرار دهد. امروز میدان جنگ، میدان اقتصاد است. بی ثباتی اقتصاد یعنی تحدید سفره مردم و آسیب جدی به بازار و بازاریان عزیز.

اما در میانه مطالبات بحق بازاریان، نکته‌ای نیز باید رساتر و شفاف‌تر بیان گردد آنهم اینکه جریانات سوء و گروهک‌های معاند بدانند، بازار تبریز میدان عرض اندام آنها نیست. بازار دیرپای تبریز، بیدی نیست که با این باد‌ها بلرزد و در خدمت کسانی قرار گیرد که در پوشش مطالبات بازاریان، امنیت کسب و کار را هدف قرار داده‌اند.

بازار تبریز همواره مرزبندی مشخصی با دشمنان این ملت داشته و عمله و پیاده نظام گروهک‌های معاند نخواهد شد.

در پایان امیدواریم قوای سه گانه با تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی، در میدان خطیر اقتصاد نیز بتوانند تهدید‌ها را رفع و اصناف و کسبه و ملت عزیز ایران را به ساحل امن و آرامش برسانند.