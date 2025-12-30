پخش زنده
بارش برف که از دو روز گذشته مناطق مختلف استان را دربر گرفته، موجب اختلال در تردد خودروها در محورهای شهری و برونشهری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نیروهای خدماترسان و امدادی بهصورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات به مسافران در راهمانده، مادران باردار و مصدومان هستند و تلاش میکنند شرایط تردد هرچه سریعتر به حالت عادی بازگردد.
بارشی کمسابقه که تردد شهری و برون شهری را با اختلال مواجه کرد.
بسیاری از محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی مسدود و تردد کشنده و ماشینهای سنگین ممنوع اعلام شده است.
شدت بارشها بیشتر برای نیمه غربی و جنوبی استان بود و با تلاش نیروهای راهداری و هلال احمر به بسیاری از رانندگان گرفتار برف و کولاک امداد رسانی شد.
در دیواندره هم مادر باردار ۳۳ سالهای با کمک نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان هم گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته و برف و بوران، نیروهای اورژانس استان ۲۴۶ ماموریت انجام دادند.