بارش برف که از دو روز گذشته مناطق مختلف استان را دربر گرفته، موجب اختلال در تردد خودرو‌ها در محور‌های شهری و برون‌شهری شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نیرو‌های خدمات‌رسان و امدادی به‌صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات به مسافران در راه‌مانده، مادران باردار و مصدومان هستند و تلاش می‌کنند شرایط تردد هرچه سریع‌تر به حالت عادی بازگردد.

بارشی کم‌سابقه که تردد شهری و برون شهری را با اختلال مواجه کرد.

بسیاری از محور‌های مواصلاتی اصلی و فرعی مسدود و تردد کشنده و ماشین‌های سنگین ممنوع اعلام شده است.

شدت بارش‌ها بیشتر برای نیمه غربی و جنوبی استان بود و با تلاش نیرو‌های راهداری و هلال احمر به بسیاری از رانندگان گرفتار برف و کولاک امداد رسانی شد.

در دیواندره هم مادر باردار ۳۳ ساله‌ای با کمک نیرو‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان هم گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته و برف و بوران، نیرو‌های اورژانس استان ۲۴۶ ماموریت انجام دادند.