به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، زینالی گفت: تمرکز بر گردشگری طبیعی، صنعتی و کشاورزی با توجه به ظرفیت‌های موجود استان، می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی البرز ایفا کند. گام‌های مؤثری برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان برداشته شده است که نمونه آن بازدیدهای میدانی و پیگیری مستمر پروژه‌های اقامتی است.

زینالی با اشاره به پیشرفت طرح های مهم اقامتی در استان گفت: پروژه بزرگ گردشگری در محور کرج – چالوس با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود تا پیش از فصل بهار آماده بهره‌برداری شود. همچنین هتل دیگری با پیشرفت بالای ۹۷ درصد، طبق وعده داده‌شده در دی‌ماه افتتاح خواهد شد.

وی یکی از چالش‌های اصلی گردشگری استان را کمبود زیرساخت‌های اقامتی به‌ویژه هتل‌ها عنوان کرد و افزود: در حوزه بوم‌گردی، طی هفت تا هشت ماه گذشته رشد داشته‌ایم به‌طوری‌که تعداد اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان از ۱۴ مورد به بیش از ۶۰ واحد افزایش یافته است. مجوزهای لازم برای ساخت هتل‌های سه و چهار ستاره در شهرستان‌های مختلف از جمله نظرآباد صادر شده و جلسات متعددی با حضور استاندار و مسئولان استانی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری در این حوزه برگزار شده است.

وی با اشاره به دستور استاندار البرز در شورای برنامه‌ریزی و شورای اداری استان گفت: بر اساس این دستور، شهرداری‌ها موظف شده‌اند برای سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و ورزشی، عوارض و هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی را به حداقل ممکن کاهش دهند تا زمینه جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان فراهم شود.



حمیدرضا شمخالی، رئیس انجمن گردشگری استان البرز با حضور در برنامه نگاه مردم با اشاره به چالش‌های نرخ‌گذاری مراکز اقامتی این استان گفت: نرخ‌گذاری واحدهای اقامتی در استان البرز، به‌واسطه همجواری با پایتخت، همواره یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز فعالان حوزه گردشگری بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر انواع واحدهای اقامتی شامل هتل، هتل‌آپارتمان، مهمان‌پذیر، بوم‌گردی و مجتمع‌های گردشگری در استان فعال هستند، حدود ۱۰ هتل فعال در استان وجود دارد و به‌زودی نیز نخستین هتل پنج‌ستاره البرز در بهمن‌ماه به بهره‌برداری می‌رسد که می‌تواند ظرفیت گردشگری استان را ارتقا دهد.

شمخالی با اشاره به اینکه ماهیت مراکز اقامتی البرز عمدتاً اقتصادی است، تصریح کرد: در سال‌های گذشته بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها به سمت هتل‌های دو و سه‌ستاره و واحدهای اقامتی اقتصادی هدایت شده، چرا که بخش قابل توجهی از مسافران استان، مسافران کاری هستند.

وی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه جدید نرخ‌گذاری مراکز اقامتی به مجری سیمای البرز گفت: در این آیین‌نامه، واحدها بر اساس وضعیت استانداردسازی دسته‌بندی شده‌اند و برای افزایش نرخ، درصدهای مشخصی در نظر گرفته شده است، اما در عمل نرخ‌گذاری باید متناسب با شرایط بازار و توان مسافران باشد.

رئیس انجمن گردشگری استان البرز با تأکید بر ضرورت تبدیل این استان از معبر عبوری به مقصد گردشگری گفت: افزایش ضریب اشغال واحدهای اقامتی و توسعه صنعت گردشگری، در گرو تقویت و هم‌افزایی ستون‌های اصلی این صنعت شامل واحدهای اقامتی، آژانس‌های مسافرتی، تور لیدرها و واحدهای پذیرایی است.

وی بر ضرورت تبدیل البرز از معبر عبوری به مقصد گردشگری، گفت: تحقق این هدف نقش مهمی در افزایش ضریب اشغال واحدهای اقامتی و رونق صنعت گردشگری استان دارد.

وی با حضور در میزگرد برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز، واحدهای اقامتی را یکی از ارکان اصلی گردشگری دانست و افزود: در حال حاضر چهار انجمن فعال گردشگری در استان البرز فعالیت دارند که هر یک نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه این صنعت ایفا می‌کنند.

شمخالی با اشاره به انجمن واحدهای اقامتی و هتل‌ها تصریح کرد: این انجمن یکی از انجمن‌های فعال استان است که در کنار انجمن آژانس‌داران، نقش مؤثری در جذب مسافر و هدایت گردشگران به استان دارد.

وی همچنین از انجمن رستوران‌داران و واحدهای پذیرایی به عنوان دیگر انجمن دیگر صنعت گردشگری نام برد و گفت: تمامی این مجموعه‌ها در مجموع ستون‌های اصلی صنعت گردشگری محسوب می‌شوند و طی سال‌های اخیر با بهره‌گیری از آموزش‌ها، پیشرفت‌های خوبی در استان حاصل شده است.

شمخالی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود این پیشرفت‌ها، برای رسیدن به هدف نهایی یعنی تبدیل استان البرز به یک مقصد کامل گردشگری، نیازمند هم‌افزایی بیشتر میان انجمن‌ها و حمایت جدی‌تر از فعالان این حوزه هستیم.