سیگنال تلویزیونی در شهرستان خلخال با تلاش شبانه روزی نیرو‌های فنی و ترابری صداوسیمای استان و اداره راهداری این شهرستان برقرار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سیگنال تلویزیونی بخشی از شهر خلخال و روستا‌های اطراف به دلیل اشکال فنی در فرستنده مالانکوه از بامداد دیروز قطع شده بود.

به دلیل بارش سنگین برف و کولاک شدید راه فرستنده مالانکوه مسدود شده بود و امکان حضور مهندسان فنی در فرستنده مقدور نبود.

پس از دو روز تلاش شبانه روزی همکاران فنی و ترابری و راهداران شهرستان خلخال ساعتی قبل راه باز شد و مهندسان خود را به فرستنده رسانده با رفع اشکال فرستنده سیگنال را دوباره برقرار کردند.

صداوسیمای استان اردبیل با قدردانی از صبوری مردم شهرستان خلخال و ضمن عذرخواهی از اشکال فنی پیش آمده در دو روز گذشته، اعلام می‌دارد اکنون تصاویر تلویزیونی در کل شهرستان خلخال دریافت می‌شود.