رئیس پلیس فتا گیلان هشدار داد: شهروندان کدهای احراز هویت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند، زیرا احتمال دسترسی کلاهبرداران به اطلاعات شخصی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیرحسین نقی مهر گفت: کدهای احراز هویت یک بارمصرف که از طریق پیامک یا پیام رسانها برای کاربران ارسال میشود، کاملاً محرمانه است و مردم نباید این کدها را در اختیار دیگران قرار دهند، زیرا میتواند زمینه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی، حسابهای کاربری و اپلیکیشنهای شهروندان را فراهم کند.
وی افزود: مجرمان سایبری با ترفندهای مختلف از جمله تماسهای جعلی، ارسال پیامهای فریبنده و معرفی خود به عنوان پشتیبانی سامانهها یا نهادهای رسمی، تلاش میکنند کد احراز هویت کاربران را دریافت کرده و از این طریق، کنترل پیامرسانها، شبکههای اجتماعی و حتی حسابهای مالی آنها را در اختیار گیرند.
رئیس پلیس فتا گیلان گفت: شهروندان توجه کنند که هیچ سازمان یا نهادی به صورت تلفنی یا پیامکی درخواست کد احراز هویت نمیکند.
سرهنگ نقی مهر تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تماس، پیام یا درخواست مشکوک و یا بروز مشکل امنیتی، شهروندان میتوانند برای دریافت آموزشهای لازم و ثبت گزارش، به سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir مراجعه کرده و یا با شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریتهای سایبری تماس بگیرند.