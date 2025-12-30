پخش زنده
نفت و زاگرس جنوبی، نفت آبادان، پاس کردستان، گلنور اصفهان و طبیعت تیمهای پیروز هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال بودند.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال ایران با برگزاری ۵ دیدار به پایان رسید.
نتایج دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:
* نفت و گاز زاگرس جنوبی جهرم ۸۸ - مهگل البرز ۷۲
* استقلال تهران ٧١ - پالایش نفت آبادان ٧٤
* پاس کردستان ۸۳ - پترونوین ماهشهر ۶۹
* گلنور اصفهان ٨٣ - شهرداری گرگان ٨٢
* کاله مازندران ۷۰ - طبیعت اسلامشهر ۷۳