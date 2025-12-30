



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس گفت: در بازرسی از محل دپو و همچنین یک دستگاه کامیون، ۴۳ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز کشف شد.

سرهنگ "محمدرضا رضایی" بیان کرد: در راستای طرح برخورد با قاچاقچیان، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی از دپو سوخت فاقد مجوز مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند در بازرسی از آن مکان و همچنین یک دستگاه کامیون که اقدام به بارگیری کرده بود، در مجموع ۴۳ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.

سرهنگ "رضایی" با اشاره به اینکه در این زمینه ۶ نفر دستگیر شدند، تصریح کرد: برخورد با سودجویان اقتصادی به صورت ویژه در دستور کار این پلیس است.