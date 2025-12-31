رئیس شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت گفت: روند رسمی‌سازی اسناد و صدور پروانه برای املاک قولنامه‌ای در مشکین‌دشت و بخشی از مشکین‌شهر فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، صیادی، رئیس شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت با حضور در میزگرد خبری برنامه رهیافت گفت: با توجه به اینکه بین ۷۰ تا ۸۰ درصد املاک مشکین‌دشت و حدود ۹۵ درصد اراضی بخش‌های فرسوده مشکین‌شهر قولنامه‌ای هستند.روند سنددار کردن، بازآفرینی شهری، امکان صدور پروانه ساخت در چارچوب قوانین جدیدفراهم شده است، موضوعی که امید می‌رود به پایان سال‌ها بلاتکلیفی شهروندان منجر شود.

رئیس شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت در برنامه رهیافت از رادیو البرز با بیان این که با استفاده از ظرفیت بنیاد مسکن، طی سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ سند رسمی برای املاک قولنامه‌ای صادر شده است توضیح داد: روند صدور اسناد در سال جاری نیز با سرعت بیشتری ادامه دارد.

به گفته وی، املاکی که بنای آن‌ها قبل از سال ۱۳۷۰ باشد و امکان احراز مالکیتشان وجود داشته باشد، می‌توانند از مسیر قانونی برای دریافت مجوز یا طی فرآیند سنددار شدن اقدام کنند.

رئیس شورای شهر ماهدشت در این میزگرد رادیو البرز در برنامه رهیافت افزود: در کنار این اقدامات، طرح بازآفرینی شهری نیز به‌عنوان راهکاری کلیدی مطرح شده است و در سطح استان نیز در حال نهایی شدن است. با اجرایی شدن این طرح، حتی املاک قولنامه‌ای نیز در محدوده‌های مصوب می‌توانند مستقل از داشتن سند رسمی، پروانه ساخت دریافت کنند، این طرح شامل بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، اصلاح معابر، رفع خطر سازه‌های ناپایدار، رعایت ضوابط شهرسازی، ایجاد پارکینگ و افزایش تاب‌آوری شهری است.

رئیس شورای شهر مشکین‌دشت بیان کرد: در این چارچوب، حدود ۵۰ هکتار از بافت مشکین‌شهر به‌عنوان بافت فرسوده تعریف شده که ۹۵ درصد آن قولنامه‌ای است و قرار است در اولویت طرح بازآفرینی قرار گیرد.

این مسئول در پایان این نشست تحلیلی افزود: با تصویب نهایی طرح بازآفرینی، بسیاری از مشکلات شهروندان در حوزه صدور مجوز و ایمن‌سازی سازه‌ها برطرف خواهد شد و مسیر رسمی‌سازی مالکیت‌ها نیز تسهیل می‌شود.

علی سلگی، شهردار مشکین‌دشت با حضور در برنامه رهیافت با اشاره به این‌که بخش عمده‌ای از اراضی و املاک شهر مشکین‌دشت به‌صورت قولنامه‌ای است؛ گفت: موضوعی که پس از ممنوعیت صدور پروانه ساخت برای این املاک، موجب بلاتکلیفی بسیاری از شهروندان برای ساخت‌وساز و ساماندهی خانه‌ها و کسب‌وکارهایشان شده است.

وی با بیان این‌که در سال ۱۴۰۳ با همکاری بنیاد مسکن و در چارچوب قوانین موجود، حدود ۷۰ فقره سند مالکیت برای املاک واجد شرایط در شهر مشکین‌دشت صادر شده است تاکید کرد: روند سنددار کردن این املاک در سال جاری نیز ادامه دارد و بخشی از اسناد صادر شده و باقی آن نیز در مراحل نهایی قرار دارد.

وی در میزگرد رهیافت از رادیو البرز تصریح کرد: بر اساس تبصره‌ها و ضوابط قانونی، املاکی که بنای آن‌ها مربوط به قبل از سال ۱۳۷۰ باشد و امکان احراز مالکیت آن‌ها وجود داشته باشد، می‌توانند از مسیرهای قانونی برای دریافت مجوز یا طی فرآیند سنددار شدن اقدام کنند.

وی ادامه داد: شهروندانی که املاک آنان مشمول این شرایط نیست، باید از طریق فرآیندهای قانونی مربوط به سنددار کردن املاک اقدام کنند تا مشکلات ساخت‌وساز و بهره‌برداری ملک آنان مرتفع شود.

شهردار مشکین‌دشت در پایان حضور خود در رادیو البرز مطرح کرد: پیگیری این موضوع و یافتن راهکارهای قانونی برای حل مشکل املاک قولنامه‌ای، همچنان در دستور کار مدیریت شهری و دستگاه‌های مرتبط قرار دارد.