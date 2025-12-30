پخش زنده
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: باید الحاق زمین به روستاها و شهرها برای حل مشکل مسکن مردم انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی نیکزاد در جلسه شورای توسعه و پیشرفت شهرستانهای کبودراهنگ و بهار افزود: درصدد رفع مشکلات مسکن با ارائه ساز و کارهای لازم فنی و اقتصادی هستیم تا بتوانیم مشکلات موجود را در این زمینه با تامین زمین و تسهیلات را برطرف کنیم.
او همچنین در بازدید از نیروگاه شهید مفتح گفت: باید برجهای خشک این نیروگاه در سریعترین زمان احداث و تکمیل شود تا پساب مصرفی نیروگاه به دشتهای شهرستان کبودراهنگ رهاسازی شود.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری لازم شش ماه اول سال آینده گاز نیروگاه شهید مفتح تامین میشود تا مازوت سوزی نشود و برای شش ماه دوم هم قرار است مازوت کم سولفور تامین شود.
معاون سازمان محیط زیست کشور هم گفت: از سال ۸۰ تا کنون فقط یک برج خشک در نیروگاه شهید مفتح راه اندازی شده و مابقی برجها بصورتتر است.
صدیقه ترابی با بیان اینکه دشت کبودراهنگ در شمول دشتهای ممنوعه و بحرانی است و دلیل آن استفاده بیش ازحد از آبهای زیرزمینی منطقه است افزود: بعد از گذشت دو دهه همچنان از آب در نیروگاه شهید مفتح استفاده میشود و باید مصرف آب در این نیروگاه کاهش یابد.