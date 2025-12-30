پخش زنده
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی گفت: به علت بارش برف، یخبندان و کولاک شدید جاده بجنورد-آشخانه تا اطلاع ثانوی مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ میقانی افزود: در حال حاضر همه محورهای استان از جوی تمام ابری همراه با بارش برف گزارش شده و تردد وسایل نقلیه در محور شوقان - بجنورد و بجنورد - اسفراین فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر میباشد.
وی افزود: همچنین براساس هماهنگی بهعملآمده با پلیس راه، ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای و مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی، بهدلیل بارش برف و لغزندگی سطح جاده و بهمنظور تسهیل و ایمنسازی عبور و مرور در محور بجنورد - آشخانه به علت کولاک و یخبندان شدید تا اطلاع ثانوی مسدود میباشد.
ضمنا تردد انواع وسایل نقلیه کشنده در محور بجنورد - اسفراین تا اطلاع ثانوی ممنوع میباشد.