



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ "علیرضا نوشاد" بیان کرد: در پی گزارشی از شهروندان به پلیس مبنی بر اینکه در بخش "درودزن" در جریان مراسم تشییع یکی از شهرونان عده‌ای، به رسم دیرینه و غلط اقدام به تیراندازی با اسلحه غیرمجاز می‌کنند که بررسی موضوع در دستور کا پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه برابر قانون حمل، نگهداری و استفاده از سلاح شکاری و جنگی غیرمجاز ممنوع می‌باشد، افزود: ماموران پلیس تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند هر ۵ نفر عامل تیراندازی را شناسایی و آنان را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینکه تیراندازی در این مراسمات علاوه بر ایجاد رعب و وحشت عمومی، تهدیدی جدی برای شهروندان علی‌الخصوص کودکان و سالمندان می‌باشد، تصریح کرد: در این خصوص ۵ قبضه اسلحه غیرمجاز از متهمان نیز کشف شد.

سرهنگ "نوشاد" با اشاره به اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، عنوان کرد: پلیس با هرگونه اقدام مخل امننیت عمومی از جمله تیراندازی در مراسم‌های مختلف به صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد.