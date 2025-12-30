راهداری از هموطنان خواسته با توجه به بارش برف و کولاک و یخبندان در محور‌های مواصلاتی استان، از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و درصورت لزوم تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، با بارش برف و یخبندان، رانندگی درجاده‌ها سخت‌تر می‌شود. بویژه در برخی مسیر‌هایی روستایی که ارتفاع برف تا یک متر هم رسیده و کولاک هم شدید است.

برخی مسیر‌ها از جمله جاده مهاباد- بوکان محور برهان نیز به همین دلیل مسدود است.اما بعضی از رانندگان در این وضعیت بدون تجهیزات زمستانی به دل جاده زده‌اند. هموطنان قبل از سفر از طریق سامانه ۱۴۱ از شرایط جاده‌ها مطلع شوند.