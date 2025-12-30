پخش زنده
مدیرکل ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد دانشگاه آزاد تا سال ۱۴۰۵ برنامهریزی کرده است حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل تعامل با صنعت کسب کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ لاله ملکنیا گفت: بررسی دقیق عملکرد استانها، توسعه زیرساختهای ارتباطی، رشد چشمگیر قراردادهای پژوهشی و هدفگذاری درآمدی دانشگاه در برنامه پنجساله هدف اصلی این دانشگاه است.
وی گفت: در این مرحله تلاش کردیم تصویری شفاف از وضعیت فعلی استانها ارائه دهیم و در نشستهای آتی، بهطور مشخص به چالشها و راهکارهای پیشنهادی استانها خواهیم پرداخت تا تصمیمگیریها مبتنی بر دادههای واقعی انجام شود.
مدیرکل ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اقدامات انجامشده در سالهای اخیر افزود: تمرکز اصلی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه ارتباط با صنعت، ایجاد و تقویت زیرساختهایی بوده است که بتواند زمینه ارتباطی مؤثر، مستمر و پایدار با صنعت را فراهم کند. خوشبختانه با همت واحدها و استانها، امروز شاهد نتایج قابلتوجهی در این حوزه هستیم و بسیاری از این زیرساختها به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند.
راهاندازی سامانه جامع قراردادها و ثبت ۲۷۵ تفاهمنامه
ملکنیا با اشاره به آمار جذب منابع مالی تصریح کرد: در مجموع، بیش از یکهزار میلیارد تومان طرح پژوهشی در سطح دانشگاه آزاد اسلامی جذب شده است که از این میزان، حدود ۸۳۵ میلیارد تومان مربوط به قراردادها و طرحهای پژوهشی و ۲۴۵ میلیارد تومان مربوط به قراردادهای همکاری بوده است. این ارقام نشاندهنده رشد اعتماد صنایع و دستگاهها به ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی است.
وی راهاندازی سامانه جامع قراردادها را یکی از اقدامات مهم و زیربنایی این حوزه دانست و اظهار کرد: با ایجاد این سامانه و فراهم شدن دسترسی واحدها به سامانههای ملی، تلاش کردیم دانشگاه آزاد اسلامی نیز از امکانات و ظرفیتهایی مشابه دانشگاههای دولتی و سراسری بهرهمند شود. در همین راستا، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۳، حدود ۲۷۵ تفاهمنامه همکاری در این سامانه به ثبت رسیده است که مبنای بسیاری از قراردادهای اجرایی بودهاند.
مدیرکل ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی همچنین به امضای تفاهمنامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: این تفاهمنامه با هدف برگزاری دورهها و آزمونهای تخصصی منعقد شده است. علاوه بر آن، برگزاری دورههای توانمندسازی در سطح واحدهای دانشگاهی منجر به تحقق حدود ۴۵ میلیارد تومان درآمد برای دانشگاه آزاد اسلامی شده که نشاندهنده ظرفیت بالای آموزشهای مهارتی و تخصصی در دانشگاه است.
ملکنیا با اشاره به رصد مستمر نیازهای پژوهشی کشور افزود: فراخوانها و اولویتهای پژوهشی دستگاههای مختلف بهصورت روزانه پایش میشود و از طریق سامانهها و سایت اداره کل در اختیار واحدها و استانها قرار میگیرد تا بتوانند بهروزترین نیازهای پژوهشی کشور را شناسایی کرده و متناسب با آن، طرحهای کاربردی ارائه دهند.
وی با اشاره به رشد ارزش قراردادهای پژوهشی بیان کرد: ارزش قراردادهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۴۷ میلیارد تومان در سالهای ابتدایی، به ۵۵۸ میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. همچنین در قالب طرح «جهاد علمی»، با وجود چالشهای موجود، حدود ۲۴۵ میلیارد تومان اعتبار جذب شده و بیش از ۳۷۵ توانمندی دانشگاهی در قالب پایاننامهها، رسالههای دکتری و طرحهای پژوهشی به دستگاهها و صنایع ارائه شده است.
مدیرکل ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: در قالب طرح جهاد علمی، واحد علوم پزشکی تهران با سهم حدود ۴۰ درصد از مجموع قراردادها، بیشترین تعامل را با صنایع دفاعی داشته و پس از آن، واحدهای تهران، علوم و تحقیقات و یزد در زمره واحدهای برتر قرار گرفتهاند.
رشد هفتبرابری جذب طرحهای پژوهشی در چهار سال اخیر
ملکنیا با مقایسه عملکرد چهار سال اخیر با دوره ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ اظهار کرد: در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ شاهد افزایش حدود هفتبرابری جذب طرحهای پژوهشی بودهایم که این موضوع نشاندهنده جهش جدی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه ارتباط با صنعت و حرکت به سمت دانشگاه حل مسئلهمحور است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل عملکرد استانها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: در این بازه زمانی، ارزش قراردادهای منعقدشده به حدود ۲۱۳ میلیارد تومان رسیده است. استان تهران با حدود ۳۹.۸ میلیارد تومان در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن استانهایی مانند اصفهان و نجفآباد جزو واحدهای پیشرو در این حوزه محسوب میشوند.
مدیرکل ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: انتظارات از استانها بر اساس شاخصهایی مانند زیرساختهای آزمایشگاهی، نیروی انسانی متخصص، تنوع پتانسیلهای منطقهای و همجواری با صنایع مادر تعیین شده است و هدف ما سنجش عملکرد استانها بهصورت عادلانه و متناسب با ظرفیتهای واقعی هر منطقه است.
ملکنیا در پایان با اشاره به اهداف برنامه پنجساله دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، دانشگاه آزاد اسلامی باید تا سال ۱۴۰۵ به تحقق حدود یکهزار و ۵۰ میلیارد تومان درآمد از محل ارتباط با صنعت دست یابد. تحقق این هدف نیازمند همفکری، همراهی استانها و رفع موانع موجود است که امیدواریم با سیاستهای جدید و اصلاح آئیننامهها، این مسیر با سرعت و دقت بیشتری طی شود.