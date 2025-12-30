به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرزاد اوجانی گفت: این اقدام در راستای معرفی ظرفیت‌های صنایع دستی ایران، توسعه بازار‌های بین‌المللی و تقویت تعاملات فرهنگی و اقتصادی با کشور عمان انجام شده است.

وی ادامه داد: این رویداد بین‌المللی که از ۱۱ دی آغاز و به مدت یک ماه ادامه دارد، فرصت ارزشمندی برای نمایش هنر‌های سنتی ایران در کنار کشور‌هایی همچون هند، پاکستان، سودان، کویت، لبنان، تونس، روسیه، مصر، قزاقستان و تایلند فراهم کرده است.

اوجانی در تشریح شیوه حضور هنرمندان ایرانی بیان کرد: فعالان صنایع دستی در قالب سه گروه و هر گروه به مدت ده روز، محصولات تولیدی خود را عرضه و معرفی می‌کنند. این الگوی حضور، علاوه بر ایجاد فرصت برابر برای هنرمندان بیشتر، امکان تنوع‌بخشی به رشته‌ها و محصولات عرضه‌شده را نیز فراهم می‌کند.

مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع دستی، جشنواره شب‌های مسقط را یکی از رویداد‌های فرهنگی و هنری شاخص منطقه خواند و تأکید کرد: این جشنواره بستر مناسبی برای معرفی هنر‌های سنتی ایران، گسترش بازار‌های فروش و ایجاد ارتباط مستقیم بین صنعتگران و مخاطبان بین‌المللی است.

او خاطرنشان کرد: حضور فعالان صنایع دستی ایران در این رویداد بین‌المللی، گامی مؤثر در راستای توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت دیپلماسی فرهنگی و حمایت از تولیدات بومی و اشتغال‌آفرین کشور محسوب می‌شود.