گرامیداشت حماسه ۹ دی در لرستان
مردم لرستان همزمان با ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با حضور پرشور در صحنه بار دیگر وفاداری خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبری را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، همزمان با فرارسیدن نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، مردم انقلابی و ولایتمدار لرستان در شهرهای مختلف با حضور گسترده در مراسم گرامیداشت این روز، بار دیگر بر پایبندی خود به ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
اقشار مختلف مردم از جمله جوانان، خانوادهها، دانشآموزان، فرهنگیان و کسبه با حضور در این مراسم، جلوهای از وحدت، آگاهی و هوشیاری را به نمایش گذاشتند و نشان دادند که در بزنگاههای تاریخی همواره در صحنه حضور دارند.
مردم ولایتمدار خرمآباد نیز همزمان با سراسر کشور با حضور معنادار خود حماسه بصیرت را گرامی داشته و ایستادگی در پای آرمانهای انقلاب را فریاد زدند.
حجتالاسلام والمسلمین سید احمدرضا حاجتی، امامجمعه موقت اهواز سخنران مراسم نهم دی در مصلای الغدیر خرم آباد بود.