گرامیداشت حماسه ۹ دی در لرستان

مردم لرستان هم‌زمان با ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با حضور پرشور در صحنه بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری را به نمایش گذاشتند.