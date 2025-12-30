به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی ۱۱ دی با شعار ایرانمرد از نماز مغرب وعشا در مصلای تهران برگزار می‌شود.

بنا بر اعلام ستاد ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی؛ ویژه برنامه‌های بزرگداشت هفته مقاومت تا ۱۷ دی در مناطق مختلف کشور برپا خواهد بود.

برپایی اجتماعات مردمی در میادین، ویژه برنامه‌های یاران حبیب، یاد یاران سلیمانی, همایش بین‌المللی پاسداشت سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی با عنوان "زنان، هوشمندی و عدالت جهانی" و اجرای سمفونی سرباز ایران از برنامه‌های ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی است.

فرمانده فقید سپاه قدس، ابومهدی المهندس معاون حشدالشعبی و جمعی از همراهان، بامداد جمعه ۱۳ دی سال ۱۳۹۸ در حمله آمریکایی صهیونی در حوالی فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند.