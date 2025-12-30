مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش گفت: در سال تحصیلی جاری، وزارت آموزش و پرورش ۸۷ هنرستان جوار صنعت و کارخانه و ۳۸ هنرستان وابسته به سازمان فنی‌وحرفه‌ای ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیرکل دفتر آموزش متوسطه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، افزود: این توسعه بخشی از دو برنامه ملی است که به هدف تربیت نیروی ماهر و تقویت ارتباط نظام آموزشی با بازار کار اجرا می‌شود.

احمد آقامحمدی، با اشاره به رشد قابل توجه هنرستان‌های جوار صنعت در سال جاری گفت: «بر اساس اطلس مهارتی، تاکنون ۸۷ هنرستان جوار صنعت و کارخانه ایجاد شده‌اند و ۳۸ هنرستان وابسته نیز در قالب طرح “همنوا” با سازمان فنی‌وحرفه‌ای راه‌اندازی شده‌اند».

وی افزود این طرح‌ها در چارچوب آیین‌نامه بند سه ماده ۸۹ هیئت وزیران شکل گرفته‌اند و هدف از اجرای آنها ایجاد پیوند میان آموزش و تولید، تربیت نیروی ماهر مورد نیاز صنایع و استفاده از ظرفیت‌های مشترک سازمان‌هاست.

آقامحمدی با اشاره به اجرای طرح «تحول در فرایند یاددهی ـ یادگیری» از ابتدای مهرماه، گفت این طرح موجب تغییر مدل آموزش در هنرستان‌ها به سمت یادگیری مبتنی بر شایستگی شده است تا هنرجویان به استاندارد‌های عملکردی شغلی مورد انتظار دست یابند.

به گفته او، کلاس خالی در هنرستان‌ها وجود ندارد و بیشتر کارگاه‌ها فعال هستند. آموزش و پرورش در این مسیر از سیاست برون‌سپاری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های برون‌سازمانی برای توسعه رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش بهره می‌برد.

او درباره مزایای ایجاد هنرستان‌های جوار صنعت توضیح داد: این اقدام دو هدف را دنبال می‌کند؛ نخست، تقویت ارتباط آموزش با صنعت و تربیت نیروی متخصص مورد نیاز بخش‌های تولیدی، و دوم، انعطاف‌پذیری در فضای آموزشی برای راه‌اندازی رشته‌هایی موقت در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات بر اساس نیاز روز بازار کار.

وی تأکید کرد: بازطراحی رشته‌ها بر اساس آینده‌پژوهی، آمایش استانی و نیاز صنایع از اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش است، تا رشته‌هایی که در جوار کارخانجات قابلیت اجرا دارند، متناسب با فناوری‌های روز شکل بگیرند.

در پایان، مدیرکل دفتر آموزش فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش با اشاره به نقش کلیدی هنرستان‌ها در رشد اقتصادی کشور گفت: «ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و بیکاری در کمبود نیروی متخصص است؛ هنرستان‌ها نقشی تعیین‌کننده در تربیت این نیرو و تحقق اهداف توسعه ملی دارند.» ­