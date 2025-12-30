به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛استاندار کرمان گفت:تصفیه‌خانه آب آشامیدنی شهر کرمان با پیشرفت ۹۰ درصدی به‌زودی وارد مدار خواهد شد.

محمد علی طالبی افزود:تصفیه‌خانه فاضلاب شهر کرمان با پیشرفت ۶۰ درصدی در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود مرحله اول آن تا خرداد سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی سرمایه‌گذاری در استان بهشت سرمایه‌گذاری ایران و کسب رتبه اول جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور افزود:استان کرمان رتبه نخست استخراج معدن در کشور را دارد و معادن متنوعی از جمله آهن، مس، کروم، تیتانیوم و عناصر ارزشمندی مانند طلا در آن فعال است.

استاندار کرمان خاطر نشان کرد:بخش قابل توجهی از نیاز داخلی و صادراتی کشور در این حوزه از طریقط محصولات کشاورزی استان رفع می‌شود.

استان کرمان پهناورترین استان کشور از نظر وسعت جغرافیایی، با ۲۵ شهرستان و شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از ظرفیت‌های گسترده بالقوه و بالفعل در حوزه‌های مختلف برخوردار است.