



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ "محمد رضایی" در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری پلیس، بیان داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته ماموران انتظامی خرامه حین گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی با هماهنگی قضایی موفق شدند در بازرسی از این خودرو ۸ تن برنج خارجی فاقد مجوز حمل را کشف کنند.

فرمانده انتظامی خرامه با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کردند، عنوان داشت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.