شهادت دو محیط‌بان حادثه‌دیده پارک ملی گلستان، کاظم مصدق و محمود شهمرادی، به‌طور رسمی تأیید شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشاور رئیس سازمان و مسئول هماهنگی و پیگیری امور ایثارگران، گفت: بر اساس تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۲۵هـ/۴۹۱۸۹ت مورخ ۱‏/۰۷‏/۱۳۹۳، احراز شهادت محیط‌بانانی که در مواجهه با متجاوزان به حقوق عامه و شکارچیان غیرمجاز و در حین انجام مأموریت، بر اثر اصابت گلوله جان خود را در راه حفاظت از انفال الهی از دست داده‌اند، مورد تأیید قرار گرفت.

سید مهدی برازنده با اشاره به روند طولانی احراز شهادت در سال‌های گذشته افزود: پیش از این، فرآیند احراز شهادت همکاران محیط‌بان گاه بیش از ۲ سال به طول می‌انجامید و در این مدت حقوق و مزایای ایثارگری خانواده‌های آنان پرداخت نمی‌شد، اما با پیگیری‌های مستمر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، تعیین تکلیف پرونده دو خانواده شهید استان گلستان در دستور کار قرار گرفت و به نتیجه رسید.

وی افزود: در همین راستا، پرونده احراز شهادت محیط‌بان هدایت‌الله دیده‌بان نیز در دست پیگیری است و ان‌شاءالله به‌زودی به نتیجه مطلوب خواهد رسید.

مشاور رئیس سازمان در پایان ضمن قدردانی از همه دست‌اندرکاران این فرآیند، از اداره کل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید، فرماندهی یگان حفاظت سازمان، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان گلستان و محیط‌بانان خدوم این استان تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود با تصویب قوانین بازدارنده در حوزه به‌کارگیری سلاح و اصلاح قانون حمل سلاح، دیگر شاهد از دست رفتن جان ارزشمند محیط‌بانان در راه حراست از محیط‌زیست کشور نباشیم.

محمود شهمرادی، محیط‌بان پارک ملی گلستان، چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه و محیط بان کاظم مصدق عصر روز ۶ اردیبهشت ماه سالجاری در پی شلیک مستقیم شکارچیان غیرمجاز به درجه رفیع شهادت نائل شدند.