پخش زنده
امروز: -
عضو مجلس خبرگان رهبری در مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی گفت: تقویت بصیرت، تبیین منطق مقاومت و افزایش هوشیاری سیاسی عمومی مردم در مواجهه با تهدیدات جدید از اهداف اساسی و محوری بزرگداشت این مناسبت است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این مراسم که امروز پس از نماز عصر در مسجد جامع قرچک با سخنرانی حجتالاسلام صلح میرزایی عضو مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.
شرکت کنندگان بویژه جوانان با حضور پررنگ خود و برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، حماسه ۹ دی را گرامی داشته و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه را زنده نگه داشتند.
شرکتکنندگان با تأکید بر اهمیت نهم دی، این روز را نماد بصیرت، هوشیاری و حضور بهموقع مردم در مقاطع حساس انقلاب اسلامی دانسته و آن را نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشور عنوان کردند.
درپایان این مراسم که همراه با اجرای برنامههای فرهنگی و سردادن شعارهای وحدتآفرین بود، بیانیه ای وحدت آفرین و ضد اسکتباری، قرائت شد.