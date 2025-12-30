به‌دنبال بارش سنگین برف در استان، شورای هماهنگی مدیریت بحران استان شب گذشته به‌منظور عبور از بحران و به‌کارگیری امکانات تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این نشست استاندار کردستان با بیان اینکه راه ارتباطی ۴۰۰ روستای استان بر اثر بارش سنگین برف مسدود شد، افزود: کولاک شدید برف اختلال در شبکه توزیع برق روستا‌ها را نیز به همراه داشت.

لهونی با اشاره به اینکه ۳۰۰ روستای استان با قطعی برق مواجه‌اند ادامه داد: با تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های عملیاتی، روند مدیریت بحران و بازگشت پایداری شبکه با جدیت در حال انجام است.

استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی و امدادرسان، نجات مسافران گرفتار در برف و کولاک و بازگشایی مسیر روستا‌های دارای بیمار را در اولویت اقدامات امدادی استان قرار داد.

در این نشست به دستور استاندار کردستان و با استناد به ماده ۱۵ قانون مدیریت بحران، کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات بخش خصوصی برای مشارکت در مدیریت شرایط اضطراری فراخوان شدند.