همایش بصیرتی «جهاد تبیین» با هدف روشنگری، ارتقای آگاهی عمومی و پاسخگویی به شبهات روز جامعه، با حضور مربیان تربیتی و سرگروههای حلقههای صالحین در درهشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجتالاسلام امرایی، امام جمعه درهشهر، در همایش بصیرتی «جهاد تبیین» با اشاره به فضاسازی رسانههای غربی در راستای ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه، گفت: همه ما وظیفه داریم در کنار بسیج، به نقش و مسئولیت خود در عرصه جهاد تبیین بهدرستی عمل کنیم.
وی با تأکید بر اهمیت روشنگری در شرایط کنونی کشور، جهاد تبیین را ابزاری مؤثر برای مقابله با جنگ شناختی دشمن دانست و بر ضرورت حضور فعال و آگاهانه نیروهای فرهنگی و تربیتی در این عرصه تأکید کرد.
در این همایش سهساعته، مربیان تربیتی و طلایه داران جهاد تبیین ضمن ارائه طرحها و دیدگاههای خود در حوزه فعالیتهای فرهنگی ویژه نسل جوان، با آخرین دستورالعملها و برنامههای کاری در حوزه جهاد تبیین آشنا شدند.
ضرورت روشنگری، ارتقای آگاهی عمومی و پاسخگویی به شبهات روز جامعه از مهمترین محورهای این همایش بود که با حضور مربیان تربیتی و سرگروههای حلقههای صالحین در درهشهر برگزار شد.