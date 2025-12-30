پخش زنده
فرمانده انتظامی فیروزآباد از توقیف ۷ خودرو شوتی و کشف انواع کالای فاقد مجوز به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ "ابوالحسن مزارعی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و به منظور جلوگیری از هدررفت سرمایههای ملی، ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی اقدام به کنترل و بازرسی از خودروهای عبوری در محورهای موصلاتی کردند.
وی افزود: در این راستا ۴ سواری پژو ۴۰۵، ۲ سواری وانت پراید و یک دستگاه اتوبوس که حامل کالای فاقد مجوز حمل بودند شناسایی و متوقف شدند.
سرهنگ مزارعی تصریح کرد: ماموران در بازرسی از این خودروها، یک هزار و ۷۷۲ عدد انواع خوراکی به مارکهای مختلف، ۳۵ عدد کپسول گاز کولر، ۴۰ عدد روفرشی، ۶ دستگاه ماشین لباسشویی و ظرفشویی، یک دستگاه یخچال، ۳ هزار و ۶۰۰ عدد مواد اولیه بطری، یک عدد پنل کولر، ۲۲۹ عدد وایفای، ۲۷ عدد آداپتور و یک دستگاه ماینر فاقد مدارک قانونی و گمرکی و مجوز حمل کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد ارزش کالاهای کشف شده را بنا به اظهارات کارشناسان اقتصادی ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.
این مقام انتظامی در پایان گفت: در این خصوص ۶ متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.