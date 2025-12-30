پخش زنده
زاهدان میزبان یازدهمین نمایشگاه و جشنوارهٔ سراسری صنایعدستی است. این رویداد از فردا ۱۰ دی ماه تا سیزدهم دی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرزاد اوجانی، مدیرکل بازاریابی و تجاریسازی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: این نمایشگاه در فضایی به وسعت ۴۰۰۰ مترمربع و با استقرار ۱۷۰ غرفه، تا ۱۳ دیماه پذیرای بازدیدکنندگان است.
اوجانی افزود: در این دوره، شماری از شهرها و روستاهای ثبتشدهٔ جهانی صنایعدستی ایران از جمله روستای جهانی خراشاد (توبافی)، کلپورگان (سفال)، شهر جهانی میبد (زیلوبافی)، سیرجان (گلیمبافی) و شیراز، در کنار هنرمندان استانهای مختلف حضور دارند.
مدیرکل بازاریابی و تجاریسازی معاونت صنایعدستی تأکید کرد: از جمله رشتههای قابل مشاهده در این نمایشگاه میتوان به نساجی سنتی، سراجی، نمدمالی، سوزندوزی ترکمن، سفال و سرامیک، تراش سنگهای قیمتی، منبت و معرق، زیورآلات سنتی، خاتمکاری، چاقوسازی، قلمزنی، گیوهبافی، حصیربافی و رودوزیهای سنتی اشاره کرد.
اوجانی همچنین یادآور شد: کارگاههای تولید زنده از جمله سفال کلپورگان، پارچهبافی سیستان، سوزندوزی بلوچستان، خامهدوزی سیستان و حصیربافی بلوچستان در غرفهٔ استان سیستان و بلوچستان برپاست.
او با اشاره به برنامههای جانبی نمایشگاه اظهار داشت: برگزاری دورههای آموزشی بازاریابی برای صنعتگران و اجرای موسیقی زندهٔ محلی توسط گروههایی از کردستان، آذربایجان، خراسان شمالی (کرمانج) و دو گروه از سیستان و بلوچستان، از برنامههای جنبی این نمایشگاه چهار روزه است.
علاقهمندان میتوانند تا ۱۳ دی هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ از این نمایشگاه در زاهدان دیدن کنند.