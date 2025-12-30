به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار فریمان گفت: دوشنبه های هر هفته میز خدمت و دیدار مردم با مسئولان بیاد یک شهید بزرگوار درسالن اجتماعات فرمانداری فریمان برگزار می شود و این هفته نیز میزخدمت و دیدار مردمی بیاد شهید سلیمانی برگزار شد.

مهدی ناصری با اشاره به این که این میز خدمت به مانند شهید سلیمانی که همواره به دنبال رفع مشکلات مردم بود برگزار می شود افزود: از ابتدای امسال مشکلات بیش از 2 هزار نفر از مردم بررسی و پیگیری شده است.