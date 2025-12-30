به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، براساس این اطلاعیه تمام ادارات استان، دانشگاه‌ها و اماکن ورزشی به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان، خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها به دلیل برف و یخبندان و افت شدید دما و لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی و جلوگیری از قطعی گاز به‌ویژه در بخش خانگی روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل خواهد بود.

آزمون نهایی شهرستان‌های آذربایجان‌غربی در ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه تأکید شده، مدیران ادارات و مدارس در راستای مدیریت مصرف انرژی، مصارف وسایل گرمایشی محل کار و مدارس را کاهش دهند.

همچنین از مردم خواسته شده از هرگونه تردد غیرضروری در محور‌های مواصلاتی استان پرهیز نموده و جهت تقویت خدمت‌رسانی در توزیع انرژی، در مدیریت مصرف گاز و برق حداکثر همکاری را داشته باشند.