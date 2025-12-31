پخش زنده
امروز: -
قرعهکشی زمین برای ۱۷۹۶ متقاضی طرح جوانی جمعیت در کوی ارم زنجان انجام شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛قرعهکشی زمین برای ۱۷۹۶ متقاضی طرح جوانی جمعیت در کوی ارم زنجان برگزار شد.
این مراسم در اداره کل راه و شهرسازی استان و با حضور نمایندگان نهادهای مختلف انجام گرفت.
فرآیند قرعهکشی بهصورت نرمافزاری و برای ۸۹۸ قطعه زمین طراحی شده بود.
معاون مسکن و ساختمان استان اعلام کرد: محل اجرای طرح در شمالغرب زنجان و بالادست کوی زیتون قرار دارد و طرح جوانی جمعیت در همه استانها همچنان فعال است.
افراد مشمول میتوانند از طریق سامانه «تم» ثبتنام و مدارک خود را بارگذاری کنند تا پس از بررسی سیستمی، استعلامها و راستیآزمایی انجام شود.