پخش زنده
امروز: -
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان با توجه به شرایط نامساعد هوا در ارتفاعات از گروههای کوهنوردی خواست از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضوان سلماسی افزود: شرایط نامساعد هوا در ارتفاعات باعث میشود تا کوهنوردان وضعیت دشواری را برای صعود داشته باشند و بهتر است گروههای کوهنوردی از هرگونه صعود در این روزها که جوی ناپایدار را شاهد خواهیم بود، خودداری کنند.
او با اشاره به توصیههای زمستانی به کوهنوردان، تصریح کرد: صعودهای انفرادی تهدید جدی برای صعود کوهنورد محسوب میشود به ویژه اینکه در فصل زمستان خطرات ناشی از سقوط، لیزخوردن، گم شدن در مسیر، محبوس شدن در برف و حیوانات وحشی در کوهستان بسیار است.
رییس هیات کوهنوردی همدان با تاکید بر اینکه در حد امکان صعودها باید به صورت گروهی و برخورداری از راهنمای باتجربه باشد، گفت: برای صعودهای زمستانی همراه داشتن پوشاک کافی و مناسب فصل، آگاهی یافتن از وضعیت جوی، آگاه کردن خانواده، نزدیکان یا دوستان از جزئیات زمان و مکان صعود و برگشت و استفاده از مسیرهای مشخص باید مورد توجه کوهنوردان قرار بگیرد.