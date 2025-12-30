معاون مدیرکل برنامه و بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:­ در قانون هفتم برنامه توسعه در سال ۱۴۰۵ تلاش می‌کنیم، بودجه صنعت بازی را از ۳۵ میلیارد تومان به ۸۵ میلیارد تومان افزایش دهیم و بسیاری از شرکت‌ها اعتباراتی را برای توسعه صنعت بازی اختصاص خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای غلامپور در­ پیش رویداد سرمایه‌گذاری رویداد ملی «هفته بازی ایران: هفت‌خوان» گفت: ­چنین رویداد‌های هم می‌تواند فرصت باشد و هم آسیب، فرصت این است که به هرحال محصولی را تولید می‌کنیم، اما آسیب ماجرا این است که به خروجی نهایی بازی‌ها با مضامین فرهنگی آنها توجه نکنیم.

وی افزود: در قانون هفتم در سال ۱۴۰۴، ۳۵ میلیارد تومان بودجه برای این امر اختصاص داده شده است، ­اما این اعتبارات شامل استان‌ها نمی‌شود و ما تلاش داریم تا در استان‌ها نیز در قانون برنامه بعدی در حوزه توسعه صنعت بازی اتفاقات خوبی رخ دهد.

معاون وزیر ارشاد افزود: در حوزه فرهنگ متاسفانه برآورد ما این است که کل اعتبار برای فرهنگ در بخش تسهیلات تنها ۵۰ میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با سایر حوزه‌ها ناچیز­است.

وی ادامه داد: این همت خود دوستان را می‌طلبد اعتبارات در این بخش افزایش یابد و ما تلاش می‌کنیم از ظرفیت سازمان و نهاد‌های مختلف از جمله صندوق نوآوری استفاده کنیم و اعتبارات را در خود فرهنگ برای فرهنگ هزینه کنیم و انتظار ما از بازی‌سازان این است که بگویند چه تسهیلاتی را می‌توانیم فراهم کنیم.

غلامپور گفت: مواد ۷۴، ۷۵ و ۷۶ برنامه هفتم توسعه ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه صنعت بازی فراهم کرده است و امتیاز ویژه برنامه هفتم توسعه این است که همه دستگاه‌ها بدنبال این هستند تا این قانون حتما اجرایی شود و ما هم دنبال افزایش اعتبارات هستیم تا حق صنعت بازی در جای دیگری خرج نشود.