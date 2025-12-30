تسهیلات ۸۵ میلیاردی صنعت بازی در بودجه سال ۱۴۰۵
معاون مدیرکل برنامه و بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در قانون هفتم برنامه توسعه در سال ۱۴۰۵ تلاش میکنیم، بودجه صنعت بازی را از ۳۵ میلیارد تومان به ۸۵ میلیارد تومان افزایش دهیم و بسیاری از شرکتها اعتباراتی را برای توسعه صنعت بازی اختصاص خواهند داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، آقای غلامپور در پیش رویداد سرمایهگذاری رویداد ملی «هفته بازی ایران: هفتخوان» گفت: چنین رویدادهای هم میتواند فرصت باشد و هم آسیب، فرصت این است که به هرحال محصولی را تولید میکنیم، اما آسیب ماجرا این است که به خروجی نهایی بازیها با مضامین فرهنگی آنها توجه نکنیم.
وی افزود: در قانون هفتم در سال ۱۴۰۴، ۳۵ میلیارد تومان بودجه برای این امر اختصاص داده شده است، اما این اعتبارات شامل استانها نمیشود و ما تلاش داریم تا در استانها نیز در قانون برنامه بعدی در حوزه توسعه صنعت بازی اتفاقات خوبی رخ دهد.
معاون وزیر ارشاد افزود: در حوزه فرهنگ متاسفانه برآورد ما این است که کل اعتبار برای فرهنگ در بخش تسهیلات تنها ۵۰ میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با سایر حوزهها ناچیزاست.
وی ادامه داد: این همت خود دوستان را میطلبد اعتبارات در این بخش افزایش یابد و ما تلاش میکنیم از ظرفیت سازمان و نهادهای مختلف از جمله صندوق نوآوری استفاده کنیم و اعتبارات را در خود فرهنگ برای فرهنگ هزینه کنیم و انتظار ما از بازیسازان این است که بگویند چه تسهیلاتی را میتوانیم فراهم کنیم.
غلامپور گفت: مواد ۷۴، ۷۵ و ۷۶ برنامه هفتم توسعه ظرفیتهای فراوانی برای توسعه صنعت بازی فراهم کرده است و امتیاز ویژه برنامه هفتم توسعه این است که همه دستگاهها بدنبال این هستند تا این قانون حتما اجرایی شود و ما هم دنبال افزایش اعتبارات هستیم تا حق صنعت بازی در جای دیگری خرج نشود.