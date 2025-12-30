پخش زنده
فرماندار بهارستان از قطع انشعاب آب فرمانداری به عنوان نخستین اقدام عملی در مقابله با مصرف بیرویه آب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عبدالحمید شرفی با تأکید بر شرایط بحرانی منابع آبی، این اقدام را الگویی برای سایر ادارات و شهروندان دانست و گفت: مسئولان باید پیشگام صرفهجویی باشند.
وی افزود این اقدام آغاز یک حرکت گسترده برای اصلاح الگوی مصرف در سطح شهرستان است و از همه دستگاهها و مردم خواست با حذف مصارف غیرضروری در این مسیر همراهی کنند.
فرماندار بهارستان همچنین از اجرای برنامههای آموزشی، پویشهای رسانهای و بازدید از واحدهای پرمصرف برای نهادینهسازی فرهنگ صرفهجویی خبر داد.