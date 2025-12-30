پخش زنده
تیم استقلال در هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران برابر پالایش نفت آبادان به پیروزی رسید.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سیزدهم رقابتهای بسکتبال لیگ برتر بانوان ایران، امروز (سه شنبه ۹ دی) با دیدار دو تیم استقلال تهران و پالایش نفت آبادان در سالن زنده یاد محمود مشحون پیگیری شد.
در این دیدار، بازیکنان استقلال موفق به شکست ۷۱ به ۶۳ آبادانیها شدند.
آبیها نتیجه کوارتر اول را ۱۸ به ۹ به حریف واگذار کردند، اما درکوارترهای دوم و چهارم به ترتیب با نتایج ۲۳ بر ۱۱ و ۱۷ بر ۱۲ پیروز شدند و در کوارتر سوم هم نتیجه به تساوی ۲۲ - ۲۲ انجامید.
این پیروزی درحالی برای تیم بسکتبال زنان استقلال به دست آمد که این تیم در دیدار بجامانده دور رفت نتوانست به موقع در محل مسابقه حاضر شود و به همین دلیل بازنده فنی بازی شد.