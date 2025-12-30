پخش زنده
سازمان امور دانشجویان و سازمان فناوری اطلاعات برای راهاندازی بخش دانشجویی پیشخوان هوش تجاری آموزش عالی کشور به توافق رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کل فناوری اطلاعات سازمان امور دانشجویان از همکاری این سازمان و سازمان فناوری اطلاعات برای راهاندازی بخش دانشجویی پیشخوان هوش تجاری آموزش عالی کشور خبر داد.
مصطفی صالحی درباره نشست «راهاندازی پیشخوان مدیریتی آموزش عالی کشور» گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور ایجاد بستر رصد شاخصهای کلیدی مدیریتی در سطح ملی، به دنبال ایجاد پیشخوان های اطلاعاتی و راهاندازی پیشخوانهای هوش تجاری برای وزارتخانههای مختلف است. در این راستا وزارت علوم به عنوان یکی از نخستین وزارتخانههای کشور، در پیشبرد این موضوع با سازمان فناوری اطلاعات همکاری میکند.
وی اظهار کرد: هدف این پیشخوان ایجاد یک سیستم اطلاعاتی کارآمد است که بتواند اطلاعات مدیریتی مربوط به زیرمجموعههای مختلف وزارت علوم از جمله حوزه دانشجویی را جمعآوری، تجمیع و تحلیل کند.
صالحی افزود: این اطلاعات به عنوان شاخصهای مدیریتی در اختیار مدیران، به ویژه وزرا و رئیسجمهور قرار میگیرد تا بتوانند آخرین وضعیت کشور را در زمینههای مختلف از جمله آموزش عالی رصد کنند. برای مثال، میتوانند به طور برخط از اطلاعاتی همچون تعداد دانشجویان یا فارغالتحصیلان در رشتههای مختلف مطلع شوند. این آمارها به مدیران کشور کمک میکند تا با آگاهی بیشتری در زمینه تصمیمگیریهای خود اقدام کنند.
در حاشیه این نشست بازدیدی از مرکز داده سازمان امور دانشجویان به عمل آمد و گزارشی از اقدامات صورتگرفته در حوزه زیرساخت، ارائه خدمات، تأمین تجهیزات و لایههای امنیتی ارائه شد.