



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی برای روز‌های چهارشنبه تا جمعه پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه پدیده‌های غالب آسمان منطقه می‌باشند.

راضیه پیله وران افزود: همچنین در ساعاتی از روز‌های پنجشنبه و جمعه به سبب تراکم ابر‌ها و حاکمیت شرایط ناپایدار جوی در برخی نقاط شرقی و شمالی استان بارش پراکنده و گاهی رگباری باران و برف دور از انتظار نیست.





وی گفت: از نظر نوسانات دمایی، با توجه به نفوذ توده هوای سرد، دما‌های امشب و فردا صبح حدود ۷ تا ۱۰ درجه کاهش خواهند داشت.