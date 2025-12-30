پیش بینی کاهش محسوس دما در لرستان
کارشناس هواشناسی لرستان گفت: برای فردا چهارشنبه دهم دی کاهش ۷ تا ۱۰ درجهای هوا برای لرستان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی برای روزهای چهارشنبه تا جمعه پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه پدیدههای غالب آسمان منطقه میباشند.
راضیه پیله وران افزود: همچنین در ساعاتی از روزهای پنجشنبه و جمعه به سبب تراکم ابرها و حاکمیت شرایط ناپایدار جوی در برخی نقاط شرقی و شمالی استان بارش پراکنده و گاهی رگباری باران و برف دور از انتظار نیست.
وی گفت: از نظر نوسانات دمایی، با توجه به نفوذ توده هوای سرد، دماهای امشب و فردا صبح حدود ۷ تا ۱۰ درجه کاهش خواهند داشت.
به گفته وی مدیریت بهینه مصرف حاملهای انرژی در این مدت توصیه میشود.